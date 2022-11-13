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En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

Oscar adayları 24 Ocak 2023’te açıklanacak ama her yıl olduğu gibi tahminciler aday olabilecek filmlerle ilgili listelerini aylar öncesinden yayınlamaya başladı. Bu yıl herkesin üstünde anlaştığı filmlerin sayısı şimdilik 5’i geçmiyor. Festivallerde çok beğenilen filmlerin yanı sıra gişelerde başarılı olan süper yapımlara şans veren çok kişi var. İşte en iyi film kategorisinde adı geçen filmler. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    FABELMANLAR
    (The Fabelmans)

    II. Dünya Savaşı sonrasında Arizona’da büyüyen Sammy Fabelman’ın hikâyesi… Sammy büyürken sadece sarsıcı bir aile sırrını değil filmlerin onu gerçeğe nasıl götürdüğünü de keşfediyor. Steven Spielberg’in Tony Kushner ile yazdığı senaryonun, kendi geçmişinden izler taşıyan yarı otobiyografik bir yanı var. Sammy Fabelman’da Gabriel LaBelle’i izleyeceğimiz filmin oyuncu kadrosunda Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Judd Hirsch gibi isimler yer alıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve Halkın Seçimi ödülünü kazanan film, eleştirmenler tarafından da çok beğenildi. Aday olmasına kesin gözle bakılan filmlerden biri. 
    Türkiye gösterim tarihi: 2 Aralık 2022
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    THE BANSHEES OF INISHERIN

    2017’de 7 dalda Oscar adayı olan ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’den (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) bu yana sesi çıkmayan Martin McDonagh bu kez 1920’lerin İrlanda’sına götürüyor bizi. Inisherin adlı ücra bir adada yaşayan Colm (Brendan Gleeson) bir gün en yakın arkadaşı Padraic’le (Colin Farrell) ilişkisini ‘Artık senden hoşlanmıyorum’ gerekçesiyle aniden sonlandırıyor. Bu durum sadece ikisinin değil küçük kasabanın hayatında da derin bir sarsıntıya yol açıyor. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde ayakta alkışlanan film, McDonagh’a en iyi senaryo, Colin Farrell’e de en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı. Venedik’teki gösteriminden bu yana Oscar ödüllerinin de güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye’de geçtiğimiz Filmekimi’nde gösterildi. 
    Türkiye vizyon tarihi: 3 Şubat 2023
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    WOMEN TALKING

    2018’te yayımlanan Miriam Toews imzalı bir romandan uyarlanan film, Telluride Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla dikkat çekti. Kanadalı yönetmen Sarah Polley’nin, senaryosunu Miriam Toews ile yazdığı filmde Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw ve filmin yapımcıları arasında da yer alan Frances McDormand oynuyor. ‘Women Talking’, oyunculuktan gelen ama son yıllarda sadece yönetmenliğe odaklanan Sarah Polley’nin, ‘Take This Waltz’dan (2011) sonra çektiği ilk sinema filmi. 2010 yılında geçen filmde dış dünyadan izole bir dini toplulukta yaşayan 8 kadın, başlarına gelen bir olayı inançlarına uygun şekilde çözmek için bir araya geliyorlar. 
    Türkiye vizyon tarihi: 17 Mart 2023
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA 
    (Everything Everywhere All at Once)

    Türkiye’de 8 Nisan 2022’de gösterime giren ve 39 binin üstünde seyirciye ulaşan film, dünya genelinde 100 milyon dolar hasılat barajını aşmayı başardı. Festivallerden aldığı ödüllerin yanı sıra eleştirmenlerin de kalbini kazandı. Belki de bu nedenle eleştirmenlerin ağırlıkta olduğu Oscar tahmincilerinin çoğu ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın ilk 10 film arasına gireceğinden emin. Filmin hikâyesi, ‘bedenlerin paralel evrenler arasındaki hızlı yolculuğu’ fikri üzerinden şekilleniyor ve olaylar tam da filmin adındaki gibi ‘her şeyin her yerde aynı anda’ olup bittiği sonsuz olasılıklara dayalı evrenler arasında geçiyor. Paralel evrenler arasındaki anlık yolculukları, hızlı geçişleri bir yana bırakırsanız film, sofistike ve karmaşık bir nitelik taşımıyor aslında. Tam aksine, tanıdık, duygusal bir aile öyküsü anlatıyor. Özünde her şey, üç kuşak arasındaki çatışmalar ve heyecanını kaybetmiş bir evlilikle ilgili... Dövüş sahneleri, aksiyon, romantik komedi ve absürt mizahı da unutmayalım. 
    Türkiye’de 8 Nisan 2022’de gösterime girdi.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    TÁR 

    ‘In the Bedroom’ (2001) ve ‘Little Children’ (2006) gibi iki sağlam yapıtın ardından uzun süre sesi soluğu çıkmayan Todd Field, 16 yıl aradan sonra yine iddialı bir filmle dönüyor. ‘Tár’, Cate Blanchett’in canlandırdığı orkestra şefi ve besteci Lydia Tár’ın hikâyesini anlatıyor. Senaryoyu Tár rolünde Cate Blanchett’i düşünerek yazan Field, bir söyleşisinde Blanchett’in kendisini reddetmesi durumunda filmin hiç hayata geçmeyebileceğini açıklamıştı. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Blanchett’e en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren ‘Tár’, geçtiğimiz ay gösterime girdiği ABD’de çok olumlu eleştiriler aldı ve Oscar’ın favorileri arasına girdi. Filmde Blanchett’in yanı sıra Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner ve Mark Strong gibi isimler yer alıyor. 
    Türkiye vizyon tarihi: 10 Mart 2023
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    ELVIS

    Eleştirmenlerden yüksek notlar almamasına karşın tahmincilerin listesinde genellikle ilk 10’da yer alan film, Elvis Presley’in menajeri Albay Tom Parker (Tom Hanks) ile olan ilişkilerine odaklanıyor. Kariyerinin ilk dönemindeki Elvis’i (Austin Butler) önce onun gözünden görüyor, onunla birlikte keşfediyoruz. Albay, anlatıcı ve filmin antagonisti olarak öykünün tüm kritik noktalarında çıkıyor karşımıza. Ama asıl önemli olan, Albay’ın Elvis’in karşısında temsil ettiği değerler… Albay, sadece ticaret ve kapitalizmin çirkin yüzünü temsil etmiyor. Maddi açıdan Elvis’i sömürmesinin yanı sıra asıl olarak Elvis’in, yobaz ve ırkçı Amerika’ya boyun eğip itaat etmesi için çaba gösteriyor. Yönetmen Baz Luhrmann’ın vurgulamaya çalıştığı nokta, bu çabanın Elvis’in müziğinin özüyle, ruhuyla çelişmesi… Öyle ki, Albay ve onun zehirli itaatkarlığı, Elvis’i içten içe yiyip bitiren, tüm kariyerini etkileyen trajik bir sürece dönüşüyor. 
    Türkiye’de 24 Haziran 2022’de gösterime girdi.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    BABİL  

    (Babylon) 3 Oscarlı ‘Whiplash’ (2014) ve 6 Oscarlı ‘La La Land’ (2016) ile tanınan Damien Chazelle’in filmini henüz hiç kimse görmedi. Ama önceki filmlerinin ödül sezonlarında gösterdiği yüksek performans nedeniyle daha şimdiden Oscar’ın önde gelen adaylarından biri olarak kabul ediliyor. Hollywood’da sesli çekimin başladığı dönemde geçen bir komedi dram olan filmde, başrollerde Brad Pitt ve Margot Robbie oynuyor. ABD’de 23 Aralık’ta gösterime girecek filmin müzikleri Justin Hurwitz’in imzasını taşıyor. Film ekibinde yer alanların, özellikle Margot Robbie’nin çok iyi bir performans çıkardığına dair bazı paylaşımlar yaptığını belirtelim. 
    Türkiye gösterim tarihi: 20 Ocak 2023
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

    Daniel Craig’in özel dedektif Benoit Blanc’ı canlandırdığı ‘Bıçaklar Çekildi’nin (Knives Out) 2019 yılında gişelerde gösterdiği kayda değer başarı sonrasında filmi yazan ve yöneten Rian Johnson, bir devam filminin yolda olduğunu söylemişti. Açıklamayı takip eden dönemde, projeye ön prodüksiyon aşamasında dahil olan Netflix’in serinin hakları için ödediği açıklanan yüksek meblağ, Hollywood’da şaşkınlıkla karşılanmıştı. ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ dünya prömiyerini yaptığı Toronto Film Festivali’nde eleştirmenlerden öylesine yüksek notlar aldı ki bir anda Oscar potasına da girdi. Filmde Benoit Blanc, çok zengin biri olan Miles Bron’un Ege’de kendine ait bir adada düzenlediği ‘gizemli cinayet parti’sinde işlenen gerçek bir cinayeti çözmeye çalışıyor. 
    Türkiye gösterim tarihi: 23 Aralık 2022
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    TOP GUN: MAVERICK

    Tahmincileri ikiye bölen filmlerden biri. Türkiye’de 500 bin seyirci barajını geçemese de özellikle ABD gişelerinde tarihe geçecek bir başarı elde etti. Ayrıca seyirci tepkileri ve eleştiriler genel olarak olumluydu. İşte bu nedenle, birçok tahminci Akademi’nin sadece teknik dallarda değil, en iyi film kategorisinde de ‘Top Gun Maverick’i aday gösterebileceğini düşünüyor. Havada geçen sahnelerde bilgisayar kökenli görüntüler yerine gerçek çekimlerin tercih edilmesi de filmin önemli avantajlarından biri. Kaldı ki, filmin ana fikrini de ‘Önemli olan uçağın sahip olduğu teknoloji değil; onu uçuran pilot, yani insandır’ diye özetlemek mümkün. İlk bölümde, Ed Harris’in canlandırdığı komutan, pilotsuz uçaklardan söz ederek Maverick’e (Tom Cruise) ‘Gelecekte sana yer yok’ diyor. Tüm filmin bu görüşün anti tezi çevresinde örüldüğünü söyleyebiliriz. 
    Türkiye’de 27 Mayıs 2022’de gösterime girdi.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    KADIN KRAL
    (The Woman King)

    Batı Afrika’daki Dahomey Krallığı’nda 1820’li yıllarda geçen film, Agojie adı verilen kadın savaşçıların hikâyesini anlatıyor. Batılıların Amazon Savaşçıları olarak adlandırdığı grup, filmde General Nanisca önderliğinde kölecilik düzenini sürdürmeye ve ülkelerini işgal etmek isteyen düşmana karşı mücadele ediyorlar. Oyuncu olarak tanıdığımız Maria Bello’nun 2015 yılından beri geliştirdiği ve hikâyesini bizzat yazdığı proje, Gina Prince-Bythewood’un yönetmenliğinde karşımıza geldi. Filmin iki ana hedefi olduğunu söyleyebiliriz: Öncelikli hedef, seyircilere kahramanlık, özgürlük mücadelesi ve aşk üzerinden ilerleyen; ‘Gladyatör’, ‘Cesur Yürek’ tarzında destansı bir tarihsel aksiyon filmi sunmak… İkinci hedef ise politik alt metinler aracılığıyla öyküyü, günümüz dünyası için bir metafor olarak kullanmak… Dolayısıyla, Oscar adaylığı için şansı olduğunu düşünmek olası. 
    Türkiye’de 14 Ekim 2022’de gösterime girdi.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    KADIN DEDİ Kİ 
    (She Said)

    #MeToo hareketini sağlamlaştıran ve ivmesini artıran önemli gelişmelerden biri, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in yıllar boyu süren, endüstri içinde bilinen ama önü alınamayan sistemli tacizlerinin iki New York Times muhabiri tarafından açığa çıkarılmasıydı. Olayın kahramanı iki gazetecinin, Jodi Kantor ve Megan Twohey’in birlikte yazdığı, 2019’da yayımlanan aynı adlı kitaptan sinemaya uyarlanan ‘Kadın Dedi Ki’nin senaryosunu Rebecca Lenkiewicz yazdı. Yönetmenliğini ise Maria Schrader üstlendi. Başrollerde Carrey Mulligan (Twohey) ve Zoe Kazan’ı (Kantor) izleyeceğimiz filmin yapımcıları arasında Brad Pitt de yer alıyor. Prömiyerini 13 Ekim’de New York Film Festivali’nde yapan ‘Kadın Dedi Ki’ ABD’de 18 Kasım’da vizyona girecek. 
    Türkiye gösterim tarihi: Belli değil.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    PİNOKYO
    (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

    Usta yönetmen Guillermo del Toro’nun merakla beklenen animasyon filmi, geçtiğimiz ekim ayında BFI Londra Film Festivali’nde seyircilerle buluştu. 5 Kasım’da AFI Fest’te gösterildikten sonra 9 Kasım’da ABD’de sınırlı sayıda sinema salonunda vizyona girdi. Eleştirmenler ve seyircilerden aldığı övgülerle Oscar yarışında iddialı duruma gelen film, Carlo Collodi’nin klasikleşmiş çocuk romanına yeni bir yorum getiriyor. Del Toro, 1940’lı yıllarda Mussolini’nin faşist rejimine taşıdığı hikâyede Pinokyo’nun, hayatın gerçek anlamını bulma arzusuna odaklanıyor. Netflix yapımı ‘Pinokyo’nun, sadece animasyon branşında değil en iyi film kategorisinde de şansı olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. 
    Türkiye gösterim tarihi: 9 Aralık 2022
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    AVATAR: SUYUN YOLU
    (Avatar: The Way of Water)

    Bugüne kadar en yüksek hasılat yapan filmler listesinde dördüncü sırada yer alan 2009 yapımı ‘Avatar’ın devamı niteliğindeki ikinci filmin 2014’de gösterime girmesi planlanıyordu. Ama yapımcı ve yönetmen James Cameron, tek değil dört yeni Avatar filmi üzerine çalışmaya başlayınca planlar değişti. Araya pandeminin girmesiyle ikinci Avatar filminin seyircilerle buluşması, geciktikçe gecikti. İlk filmde başlıca rolleri paylaşan Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder ve Giovanni Ribisi, yeni filmde de varlar. Projeye katılan yeni oyuncular arasında Kate Winslet, Michelle Yeoh ve Vin Diesel gibi isimler öne çıkıyor. Çekimlerine 2017 yazında başlanan ‘Avatar: Suyun Yolu’, ilk filmdeki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak. İlk film 9 dalda aday olduğu ödülleri 3 dalda kazanmıştı. Fragmanları dışında bilinmeyen bir film olsa da çoğu tahmincinin listesinde yer alıyor. 
    Türkiye gösterim tarihi: 16 Aralık 2022
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    LIVING

    Akira Kurosawa’nın 1952 tarihli ‘Yaşamak’ (Ikiru) adlı filmi bugün bir klasik olarak kabul ediliyor. Kurosawa’nın Leo Tolstoy’un ‘İvan İlyiç’in Ölümü’ adlı novellasından esinlenerek yazdığı senaryo, hayatını İngiltere’de sürdüren Japonya kökenli ünlü yazar Kazuo Ishigoro tarafından yeniden uyarlandı. Başrolünde Bill Nighy’nin oynadığı film, 1950’li yılların Londra’sında geçiyor ve kansere yakalanan bir bürokratın hayatı anlama çabasını anlatıyor. Oliver Hermanus’un yönettiği film, Sundance Film Festivali’nde gösterilmiş ve çok olumlu tepkiler almıştı. İngiliz yapımı ‘Living’in en iyi film dalında aday olabileceğini düşünenlerin sayısı az değil. Bill Nighy de erkek oyuncu kategorisinde adından söz ettiriyor. 
    Türkiye gösterim tarihi: Belli değil
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA
    (Black Panther: Wakanda Forever)

    2018 yapımı ilk ‘Black Panther’, en iyi film dahil 7 dalda Oscar’a aday olmuş; prodüksiyon tasarımı, kostüm ve müzik dallarında ödül kazanmıştı. İkinci filmin, eleştirmenlerden ilki kadar yüksek notlar alamadığı kesin. İşte bu yüzden en iyi film kategorisinde tahmin yapanların ilk 10’unda yer almıyor. Ama listesindeki filmlerin sayısını 20’ye çıkaran tüm tahmincilerin ‘Black Panther: Yaşasın Wakanda’ya şans verdiğini verdiğini görüyoruz. Ryan Coogler’ın yönettiği film, Black Panther / T’Challa’nın ölümünden sonra ailesi ve ülkesi Wakanda’nın yaşadığı vibranyum krizi etrafında dönüyor. ABD’nin okyanustaki vibranyum araştırmaları, yüzlerce yıldır ‘dünya sahnesi’ne çıkmayan eski bir uygarlığı huzursuz edince Wakanda halkı, savaşa kadar uzanan bir krizin orta yerinde buluyor kendini. Kraliçe Ramonda ve Suri, Black Panther’in yokluğunda Wakanda için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. 
    Türkiye’de 11 Kasım 2022’de gösterime girdi.
  • En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

    DİĞER FİLMLER

    ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ (All Quiet on the Western Front), ‘Hüzün Üçgeni’ (Triangle of Sadness), ‘Empire of Light’, ‘Till’, ‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’, ‘The Whale’, ‘The Inspection’, ‘Thirteen Lives’, ‘Decision to Leave’, ‘Emancipation’.

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