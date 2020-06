Son Mohikan (1992)

(The Last of the Mohicans)



James Fenimore Cooper’ın 1826 tarihli romanından ziyade, romanın George B. Seitz’in 1936 tarihli uyarlamasını temel alan ‘Son Mohikan’, 1757 yılında Amerikan yerlileriyle Fransa arasındaki savaş sırasında geçer… Nesli tükenmekte olan Mohikan kabilesinin son temsilcilerinin, İngiliz sömürgecilerin yanında barış içinde sürdürdüğü yaşam, albayın kızının kaçırılmasıyla alt üst olur. Yarı beyaz yarı Mohikan olan Hawkeye (Daniel Day Lewis) ve kardeşi Uncas, kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak bunun için taraf tutmak istemedikleri bir savaşa dahil olmak zorunda kalırlar… Michael Mann’ın yönettiği film, Trevor Jones ile Randy Edelman’ın müziklerinin katkısı, içerdiği aksiyon duygusuyla 1990’lı yılların en çok sevilen kahramanlık filmlerinden biri olmuştu.