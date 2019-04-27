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Hulk / Bruce Banner'ı bu filmde Edward Norton'ın canlandırması da ayrıca kafaları karıştıran bir meseledir... Çünkü daha sonra onun yerine Mark Ruffalo aldı ve malum kendisi MSE'nin en popüler kahramanlarından biri haline geldi. İlk “Hulk” filmine göre daha çok beğenildi ama “The Incredible Hulk” MSE'nin en az seyredilen ve en az sevilen filmi hâlâ...