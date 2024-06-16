Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam EN LEZZETLİ KAVURMA TARİFİ: Yumuşak, tam kıvamınında, lokum gibi dana kavurma tarifi nasıl yapılır, püf noktası nelerdir? Düdüklüde kavurma nasıl yapılır?

        Kavurma tarifi: En lezzetli, tam lokum kıvamında dana kavurma tarifi nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?

        Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma tarifi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ağızda dağılmasının yanı sıra taze taze de tüketilmesi gereken kavurma tarifi için püf noktaları merak ediliyor. Özellikle kurban etinin doğru şekilde saklanması, hem taze kalması hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Peki kavurma nasıl yapılır? İşte lezzetli, yumuşacık lokum gibi kavurma tarifi ile püf noktası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’nda sofralarımızından eksik etmek istemeyeceğimiz kavurmalar en lezzetli şekilde yapılmak isteniyor. Bunun için en önemli şey ise etin dinlenmesini beklemek. Peki kurban kavurması nasıl yapılır? İşte lokum gibi kavurma tarifi

        2

        KAVURMA TARİFİ VE MALZEMELERİ (DANA, KOYUN, KUZU)

        * Kavurma için 2 kg kuşbaşı et

        * 250 gram iç yağ

        * Tuz

        ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

        - Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.

        - Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

        - Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

        - Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

        - Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

        - Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

        3

        KAVURMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTASI

        Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir. Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.

        4

        Etin daha aromatik olması için içerisine defne yaprağı ekleyebilirsiniz..

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?