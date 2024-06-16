Kavurma tarifi: En lezzetli, tam lokum kıvamında dana kavurma tarifi nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma tarifi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ağızda dağılmasının yanı sıra taze taze de tüketilmesi gereken kavurma tarifi için püf noktaları merak ediliyor. Özellikle kurban etinin doğru şekilde saklanması, hem taze kalması hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Peki kavurma nasıl yapılır? İşte lezzetli, yumuşacık lokum gibi kavurma tarifi ile püf noktası
Kurban Bayramı’nda sofralarımızından eksik etmek istemeyeceğimiz kavurmalar en lezzetli şekilde yapılmak isteniyor. Bunun için en önemli şey ise etin dinlenmesini beklemek. Peki kurban kavurması nasıl yapılır? İşte lokum gibi kavurma tarifi
KAVURMA TARİFİ VE MALZEMELERİ (DANA, KOYUN, KUZU)
* Kavurma için 2 kg kuşbaşı et
* 250 gram iç yağ
* Tuz
ET KAVURMA NASIL YAPILIR?
- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.
- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.
- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.
- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.
- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.
- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.
KAVURMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTASI
Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir. Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.