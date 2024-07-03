En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!

Ve Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde ... Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçında 6-1 yenildiği ve Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı 'Ölüm grubu' olarak anılan D Grubu'nu lider bitiren Avusturya'yı 2-1 yenerek tarihinde üçüncü kez son 8 biletini cebine koydu.

Sadece Avusturya değil, yakın dönem Alman futbol ekosistemine de kalıcı katkıları bulunan teknik direktör Ralf Rangnick'in 'Disiplinli ve sistematik takım' hüviyetiyle dikkat çeken Avusturya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar, 237 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan rakibini elemeyi başardı ve Hollanda'yı beklemeye başladı.

Turnuvada özellikle son sekiz takım arasına kalan ülkelerin milli takımlarında birçok farklı milletten oyuncu bulunurken A Milli Takımımız ise rakipleri arasında en 'Milli' takım da oldu.

İspanya'nın yükselen yıldızları Nico Williams ve Lamine Yamal... Nico Williams, İspanya'ya iltica eden Ganalı bir ailenin çocuğu. Turnuvanın en genç futbolcusu Lamal ise aslen Ekvator Gineli.

Mike Maignan, Fransız Guyanası; Jules Kounde, Benin; Dayot Upamecano, Bissau-Gine, William Saliha, Aurelien Tchouameni ve Kylian Mbappe Kamerun; N'Golo Kante, Mali; Marcus Thuram ise Guadeloupe asıllı. Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.

Rakibimiz Hollanda da durum benzer. Memphis Depay, Gana; Steven Bergwijn, Virgil van Dijk ve Xavi Simmons, Surinam; Cody Gakpo, Togo, Denzel Dumfries ise Aruba asıllı.

A Milli Takımımızı turnuvada yenen tek takım olan Portekiz'in yıldızı Rafael Leao Angola; penaltı kurtarışlarıyla Portekiz'i çeyrek finale taşıyan Diogo Costa ise İsviçre asıllı.

AY-YILDIZLI FORMA YENİDEN HEYECANLANDIRIYOR

EURO 2016'da yaşanan başarısızlık, akabinde kamuoyunu yıllarca meşgul eden 'prim' tartışmaları ve saha dışı olaylar, futbol kamuoyunu, Milli Takım'dan bir nebze de olsa uzaklaştırmıştı. EURO 2020 öncesinde ortaya çıkan 'Bizim Çocuklar' sloganı, başarısız bir turnuva geçirmemizle genel kabulün dışında kalmıştı. EURO 2024'e gitme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, Milli Takım ile futbol kamuoyunu da bir anlamda kenetledi.

KADRO DEĞERLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Milli Takımımız ile birlikte EURO 2024'te; Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, İsviçre, ve Hollanda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Son takım arasında piyasa değeri en düşük olan takım 281.5 milyon Euro ile İsviçre oldu. Milli Takımımız ise 324 milyon Euro'luk kadro değeri ile 'Son 8'in yedinci sırasında yer alıyor. Turnuvanın en genç takımı olan (yaş ortalaması 25.8) Milli Takımımızın en değerli oyuncusu ise 45 milyon Euro'luk değeri ile Hakan Çalhanoğlu. Öte yandan Milli Takımımızın bu turnuvada mağlup ettiği takımlar arasında (Gürcistan, Çekya, Avusturya) kadro değeri en yüksek ülke olarak yer alıyor.

Turnuvada gruptan çıkamayan ve piyasa değer A Milli Takımımızdan yüksek olan 5 ülke ise şöyle: İtalya (705 milyon Euro), Belçika (584 milyon Euro), Danimarka (415 milyon Euro), Ukrayna (379 milyon Euro) ve Hırvatistan (327 milyon Euro).