Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde insanlar sokaklara döküldü ve uzun süre panik yaşadılar. Son depremler araştırılmaya başlandı. 12 Aralık Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesini haberimizde derledik...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 KASIM 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.11 13:22:00 35.2613 27.2272 6.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 13:02:32 39.4312 27.9220 10.3 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:47:00 39.4320 27.9277 3.5 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:31:48 39.4572 27.9518 8.5 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:19:59 35.9360 30.0763 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 11:35:13 40.5655 35.5787 26.9 -.- 1.7 -.- KALEBOGAZI-(AMASYA) İlksel 2019.12.11 11:17:57 39.4557 27.9503 5.5 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 11:16:37 39.4527 27.9547 7.5 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 10:54:59 40.7357 28.9938 10.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.11 10:54:05 40.7150 29.0113 8.0 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.11 10:39:46 37.2353 27.9188 0.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 10:16:08 35.9203 29.9808 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 10:03:42 37.2250 27.8850 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 10:01:32 39.4678 28.0192 11.7 -.- 1.5 -.- MECIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:59:48 39.5880 27.9038 16.2 -.- 1.4 -.- KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:58:58 37.1923 27.8708 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 09:55:27 39.4768 27.8657 13.4 -.- 1.4 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:51:51 39.4468 27.9213 9.2 -.- 2.1 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:45:06 39.4502 27.9350 8.5 -.- 2.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
YORUMLAR