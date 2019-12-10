Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 10 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.10 06:59:52 37.3942 26.9703 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.10 05:03:37 38.0357 27.0350 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.10 05:00:00 39.4578 36.7070 6.3 -.- 1.9 -.- KAYADIBI-(SIVAS) İlksel 2019.12.10 04:47:09 35.5572 29.4377 25.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.10 03:55:31 35.4758 28.4395 84.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.12.10 02:26:31 36.8342 32.0120 3.9 -.- 1.9 -.- KOZAGACI-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel 2019.12.10 02:03:40 39.0868 29.0163 8.9 -.- 1.7 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.12.10 01:17:03 38.6538 43.6393 23.3 -.- 2.1 -.- ERCEK-(VAN) İlksel 2019.12.10 00:10:08 37.8700 27.7072 5.2 -.- 1.3 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel 2019.12.09 23:47:04 37.7993 29.6748 5.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 22:58:22 35.1600 23.7652 6.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 22:31:08 38.6555 25.5205 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.09 22:24:15 39.8472 39.0160 6.7 -.- 2.1 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.12.09 21:07:15 38.5457 31.9512 6.9 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel 2019.12.09 20:59:53 37.8102 29.6877 17.6 -.- 1.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 20:39:41 36.3045 29.1805 19.7 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.09 20:33:57 35.6777 29.2805 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.09 19:14:02 37.7942 29.6930 5.5 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 16:38:14 39.9048 33.0650 0.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2019.12.09 15:38:34 39.5255 28.8117 5.6 -.- 1.7 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.12.09 13:47:57 37.7715 29.6458 6.5 -.- 2.4 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 13:41:43 36.5927 26.7982 104.5 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel