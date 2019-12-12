Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 12 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK

Büyüklük 4.9 (Mw) Yer Akdeniz, Enlem 34.6565 (K) Boylam 26.0756 (D) Derinlik 6.67 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 12 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.12 07:40:30 39.4313 27.9378 9.3 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 07:20:59 39.4275 27.9330 4.7 -.- 0.9 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 06:26:08 35.1653 26.3838 4.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.12 06:19:15 39.5402 27.5532 7.6 -.- 1.4 -.- KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 06:05:41 34.9223 26.3093 14.4 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 2019.12.12 05:49:25 34.5458 24.3923 22.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.12 05:42:57 39.4182 27.9508 5.3 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 05:19:41 39.4787 27.9643 7.9 -.- 2.8 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 05:07:55 39.4290 27.9215 7.2 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.12 04:14:18 35.3142 27.7847 19.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.12 03:56:35 35.4385 27.6850 18.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel