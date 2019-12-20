Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 20 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.20 07:41:18 35.8920 29.4740 11.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.20 06:55:44 40.3812 28.7162 5.4 -.- 2.3 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel 2019.12.20 06:36:05 36.0282 27.6075 5.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.20 06:16:50 37.9547 42.9402 7.4 -.- 1.7 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.20 05:48:58 37.2060 28.5370 9.7 -.- 2.0 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel 2019.12.20 05:34:21 37.0173 28.2510 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.20 05:31:06 37.9665 28.7837 12.4 -.- 1.4 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel 2019.12.20 05:21:43 36.0292 27.6213 15.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.20 04:52:49 36.8297 27.8292 7.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.20 03:49:39 39.3432 28.2548 2.7 -.- 1.6 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.20 03:04:10 36.1327 29.3798 16.0 -.- 1.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.12.20 02:02:27 38.7690 23.5218 32.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.12.20 01:07:54 39.3400 40.3522 1.9 -.- 1.7 -.- KIGI (BINGOL) İlksel 2019.12.20 01:07:25 39.3912 40.4263 12.5 -.- 1.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.12.19 23:18:54 39.5528 26.0227 6.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.19 22:12:35 39.9433 28.3478 10.3 -.- 2.1 -.- SUNLUK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.12.19 21:47:49 39.6295 26.5560 5.5 -.- 1.2 -.- KIRCA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.12.19 21:09:24 37.8588 29.6065 7.4 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.19 20:06:47 39.4402 27.9478 4.1 -.- 1.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.19 18:54:32 39.6463 25.5938 13.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel