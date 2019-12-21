Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bugün öğlen saatlerinde Muğla'da 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 1.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 21 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel 2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.20 23:22:16 37.8543 29.6190 5.2 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.20 22:44:21 35.8457 29.5267 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.20 22:33:23 36.2645 28.5617 10.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel