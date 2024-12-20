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        Haberler Bilgi Yaşam En uzun gece ne zaman? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, bu tarihte neler olur, etkileri ve özellikleri nelerdir?

        En uzun gece ne zaman? Kış gündönümü nedir ve bu tarihte neler olur?

        En uzun gece olarak kabul edilen kış gündönümü, Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. Bu tarihte Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Eksen eğikliği sebebiyle ortaya çıkan gündönümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki En uzun gece ne zaman? Kış gündönümü nedir ve bu tarihte neler olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:15
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        En uzun gece Aralık ayı itibariyle araştırılıyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak bilinen kış gündönümü en uzun gece öncesi merak edilmeye başlandı. Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak. Peki En uzun gece ne zaman? Kış gündönümü nedir ve bu tarihte neler olur, özellikleri nelerdir?

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        EN UZUN GECE NE ZAMAN?

        En uzun gece 21 Aralık Cumartesi günü yaşanacak. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

        EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

        Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır.

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        EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

        21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

        23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

        21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

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        KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?

        Bu tarihten Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

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        21 Aralık Kuzey yarım kürede yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

        Kuzey Yarımkürede;

        • Kış mevsimi başlar.
        • En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
        • Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur.
        • Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır.
        • Yengeç dönencesinde saat 12oo de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur.
        • Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.
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