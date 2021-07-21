En yaşlı astronot Wally Funk, 82 yaşında hayalini gerçekleştirdi 0:00 / 0:00

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzaya yolculuğunda kapsüldeki diğer üç kişiden biri de 82 yaşındaki Wally Funk'tı. Funk bu seyahatle 1961 yılında çok yaklaştığı hayalini gerçekleştirdi. Bu seyahat onu uzaya giden en yaşlı kişi de yaptı.

Funk, 1960'lı yıllarda kadın astronot yetiştiren bir programda yer almıştı.

Yaklaşık 60 yıl sonra hayali gerçek olan Funk, "Oraya çıkabileceğimi düşünmüyordum" dedi.

Mürettebatı taşıyan kapsül yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıktı.

Kapsül 10 dakika 10 saniyelik uçuş sonrası paraşütle dünyaya geri indi.

Funk kapsülden çıkışta, karşılamaya gelen kalabalığı elleriyle selamladı.

1939 yılında New Mexico'da dünyaya gelen Funk, hayatını havacılık aşkı ile geçirdi.

İlk uçuş dersini 9 yaşında alan Funk, toplam 19 bin 600 saat havada kaldı.

Tüm kariyeri boyunca 3 bin civarında öğrenciye uçmayı öğretti.

1961 yılında 21 yaşındayken kadınları "Kadınlar Uzayda" isimli bir programa gönüllü oldu.

Bu süreçte, NASA astronotu olabilmek için ağır fiziksel ve zihinsel testlerden geçti.

Ancak Merkür 13 isimli bu program ani bir şekilde sonlandırıldı ve kadın astronot adayları uzaya çıkamadı.

'Kimse daha fazla beklemedi'

Uçaklara geri dönen Funk, kariyerinde ilklere imza atmaya devam etti. Bir ABD askeri üssünde uçuş eğitmeni olan ilk kadın oldu.

Bezos, Funk'ı ilk insanlı Blue Origin uçuşuna bu ay başında davet etti ve "onur konuğu" olduğunu duyurdu.

Jeff Bezos haberi duyurduğu paylaşıma "kimse daha fazla beklemedi" mesajını da ekledi.

Funk'ın kapsül içinde gösteren anlarda, 82 yaşındaki astronotun heyecanı kameraya yansıdı ve sık sık "vay" dediği duyuldu.

Wally Funk, İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın uzay turizmi projesi Virgin Galactic programına katılmak için de 200 bin dolar harcamıştı.