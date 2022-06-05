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Haberler Dünya 'En zengin Senatör' olma yolunda: Mehmet Öz
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Seçilirse 'En zengin Senatör' olacak: Dr. Mehmet Öz Senato yolunda

Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania eyaletinden Senatör adayı olan kalp cerrahı Mehmet Öz’ün başarısının yankıları sürüyor. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde favori olan ve seçilirse 'en zengin mevcut senatör' olması muhtemel olan Öz, Türk vatandaşlığı başta olmak üzere birçok konuda ise eleştirilerin odağı oldu.

'En zengin Senatör' olma yolunda: Mehmet Öz
'En zengin Senatör' olma yolunda: Mehmet Öz
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HABERTURK.COM

ABD'nin ünlü doktoru Mehmet Öz, Cumhuriyetçi rakibi Dave McCormick'i ön seçimlerde çok az farkla yenerek kasım ayındaki ara seçimde Demokrat Parti adayının karşısına çıkmaya hak kazandı.

Ara seçimden galip gelmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklayan Mehmet Öz, seçilmesi durumunda ülkenin ilk Müslüman senatörü olacak.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın açık desteğini alan ve bu nedenle kasım ayındaki seçimlerde de favori aday olan Dr. Öz, geçen yıl nisan ayında bir ev satın alırken verdiği resmi beyana göre 76 ila 300 milyon dolar arasında değişen bir servete sahip. Bu servet Dr. Öz'ü, seçilmesi halinde, en zengin Senatör yapacak.

Ancak Dr. Mehmet Öz, özellikle Türk vatandaşlığı ve Türkiye bağlantıları nedeniyle ABD'de eleştiri konusu da oluyor. Dr. Öz'ün Türkiye'de seçimlerde oy vermesi, askerliğini Türkiye'de yapması ve 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak nitelememesi; bazı kesimlerin Dr. Öz'e karşı çalışma yapmasına yol açtı. Bu grupların içinde Dr. Öz'ün rakibi olan Demokratlar başı çekerken, Türk karşıtı gruplar ve koyu Cumhuriyetçi kesim de bulunuyor.

Tüm eleştirilere rağmen ara seçimlerde Dr. Öz'ün kazanma olasılığı çok yüksek gösterilirken, bunda ABD Başkanı Biden'ın kötü performansının genel olarak seçimlere etki etmesi, Trump'ın Dr. Öz'e açık desteği ve Dr. Öz'ün rakibi Fetterman'a inme inmesi nedeniyle sağlık sorunlarıyla boğuşması gibi etkenlerin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Fetterman'ın ofisinden yapılan açıklamada siyasetçinin kardiyomiyopati adı verilen ve kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştıran bir hastalığa sahip olduğu yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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