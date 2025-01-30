Enda Enerji’nin halka arzında 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak

Yenilenebilir enerji kategorisinde 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 100 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve Şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını onaylamasının ardından Enda için pay başına 17,44 TL fiyattan 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Tamamı sermaye artırımı şeklinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğünün 1.744 milyon TL olması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek. Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100.000.000 TL değerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz edilecek. Halka arzın ardından Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

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SATMAMA TAHHÜDÜNDE BULUNDU

Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip olan Enda’nın 1.744 milyar lira büyüklüğünü bulması beklenen halka arzının ardından, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl süre ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay süreyle de hiçbir şekilde borsada hisselerini satmayacaklarını taahhüt ettiler. Halka arzdan elde edilecek gelirin bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. Şirket bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor.