Nicole Lucas Hall, iki çocuk annesi. İkinci çocuğu olan Winry'i kucağına aldığında yüzünü kaplayan bir doğum lekesiyle karşılaştı.

Çift, kızlarının doğum lekesi karşısında fazlaca endişelendi ve bunun büyük bir sağlık sorununa işaret edip etmediği konusunda meraklandı.

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Ancak Winry detaylıca muayene edildi. Doktorlar, bebeğin gayet sağlıklı olduğunu ve her 50 bin doğumdan birinin, konjenital melanositik nevüs (CMN) olarak bilinen nadir bir durumla gerçekleştiğini söyledi.