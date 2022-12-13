Endonezya'da 'evlilik dışı seks' yasağı: Yabancı turistler muaf tutulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Endonezya'da 'evlilik dışı seks' yasağı: Yabancı turistler muaf tutulacak

Endonezyalı yetkililer, parlementoda geçen hafta kabul edilen "evlilik dışı seks yasağının" turistleri kapsamayacağını açıkladı.

Endonezya'da 'evlilik dışı seks' yasağı: Yabancı turistler muaf tutulacak
BBC TÜRKÇE

Endonezyalı yetkililer, parlementoda geçen hafta kabul edilen "evlilik dışı seks yasağının" turistleri kapsamayacağını açıkladı.

Adalet ve İnsan Hakları Bakan yardımcısı Edward Ömer Şerif Hiariej gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yabancı turistler için şunu vurgulamak isterim; lütfen Endonezya'ya gelin çünkü bu yasa kapsamında cezalandırılmayacaksınız" dedi.

Hiariej evlilik dışı seks ya da birlikte yaşama yasağının, ancak taraflardan biri, ebeveynler ya da çocukların ihbar etmesi durumunda cezalandırılacağını da ekledi. Ülkede zina ise hali hazırda suç sayılıyor.

Ülkenin en popüler turizm bölgesi olan Bali'nin valisi Wayan Koster de, yabancı turistlere evli olup olmadıklarının sorulmayacağını belirtti: "Bali, ziyaret etmesi rahat ve güvenli olan Bali olmaya devam edecek. Herhangi bir turistik tesise girişte evlilik cüzdanı kontrolü olmayacak, polisler böyle bir kontrol yapmayacak" dedi.

Endonezya parlamentosu Aralık ayı başında, evlilik dışı seksi bir yıla kadar hapisle cezalandıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni Ceza Kanunu'nu onaylamıştı.

Kanun 3 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Haber, ülkeye gidecek olan turistlerin de yasak kapsamına alınıp alınmayacağı endişesini doğurmuştu.

Yurt dışında yeni kanunun "seks yasağı" kısmına odaklanılmış olsa da, kanun ülkedeki diğer özgürlükler konusunda da endişe verici .

Söz konusu kanun kapsamında cumhurbaşkanına hakaret ve devlet ideolojisine aykırı konuşmak da suç kapsamına girecek.

Birleşmiş Milletler de yeni yasanın ülkedeki insan haklarını zayıflatacağı eleştirisinde bulundu.

Endonezyalı yetkililerse yeni Ceza Kanunu'nun "halkın değerlerini" koruduğunu savunuyor. Kanunun Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından onaylanması bekleniyor.

Yaklaşık 276 milyon nüfusa sahip Endonezya'da halkın yüzde 87'si kendisini Müslüman olarak tanımlıyor.

Endonezya'yı 2019'da 16 milyon turist ziyaret etmişti. Ülkenin 2019'da (Covid öncesi) turizmden kazandığı yaklaşık 18,5 milyar dolar, gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'in sıkı Covid politikasında bir değişiklik daha: Takip uygulaması kapatılıyor
BBC Çin'in sıkı Covid politikasında bir değişiklik daha: ...
Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı
BBC Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, ...
İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni topladı
BBC İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum ...
Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
BBC Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
Kosova - Sırbistan gerginliği: Sırbistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Konseyi'ni topladı
BBC Kosova - Sırbistan gerginliği: Sırbistan ...
Roma'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
BBC Roma'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları
BBC Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine ...
İngiltere'de kar: Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm uçuşlar ertelendi
BBC İngiltere'de kar: Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm ...
Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı
BBC Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı
Ay'a yeniden yolculuk: NASA'nın Orion uzay aracı güvenli şekilde Dünya'ya döndü
BBC Ay'a yeniden yolculuk: NASA'nın Orion uzay aracı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.