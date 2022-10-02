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Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü

Endonezya’nın Doğu Java eyaletindeki Malang şehrinde oynanan futbol maçında meydana gelen izdiham sonucunda en az 174 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü
BBC TÜRKÇE

Endonezya’da oynanan bir futbol maçında yaşanan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti.

Futbol tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı olayda 100’den fazla kişi de yaralandı.

Kanjuruhan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Arema FC, Persebaya Surabaya’ya 3-2 kaybetti. İki grup arasında çıkan kavgaların ardından polis, sahaya giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

Yaşanan paniğin ardından binlerce kişi aynı anda çıkış kapılarına yöneldi.

Ülkede yayın yapan Kompas web sitesine konuşan Dwi isimli bir görgü tanığı, binlerce insanın stattan çıkmak isterken birbirlerini ezdiğini söyledi.

İlk olarak olayda 130 kişinin öldüğü açıklansa da, yetkililer ölü sayısının 174’e yükseldiğini duyurdu. 11 kişi ise ağır yaralı.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmı da havasızlıktan etkilenerek öldü.

Devlet Başkanı Joko Wibodo, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasına kadar ülkede üst düzey tüm futbol müsabakalarının durdurulmasına karar verdi.

Doğu Java polis şefi Nico Afinta, ölenler arasında iki polis memurunun da bulunduğunu belirterek, "Anarşist bir durum ortaya çıkmıştı. Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler" dedi.

maç EPA
Polis, sahaya giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.
Maç EPA
Yaşanan olaylarda polis arabalarına da zarar verildi

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