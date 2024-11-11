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        Haberler Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "İsrail'e petrol sevkiyatı" iddialarını yalanladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "İsrail'e petrol sevkiyatı" iddialarını yalanladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:31
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        Bakanlıktan "İsrail'e petrol sevkiyatı" iddialarına yalanlama
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        İHA'nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan işletme anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır. Petolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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        #israil
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