Enerjisa, Sabancı grubuna ait çeşitli illerde elektrik işlerini yürüten çok büyük bir şirkettir. 1996 senesinde kurulan Enerjisa'nın 2 ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. Biri elektrik dağıtım diğeri ise satıştır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 farklı ilde 10 milyona yakın müşterisi vardır.

ENERJİSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. 12:30’da öğle molası veren Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlayıp akşam 17:30’a kadar mesaiye devam eder. Enerjisa, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Enerjisa ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi diğer resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372

Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186

ENERJİSA İLETİŞİM ADRESLERİ

Genel Müdürlükler:

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Bağlarbaşı Mahallesi

Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok

Maltepe/İSTANBUL

Telefon: 0 216 579 05 00

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Hanımeli Sokak No: 1

Sıhhiye/ANKARA

Telefon: 0 312 253 80 00

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Güzelyalı Mahallesi

Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No: 44/C

Çukurova/ADANA

Telefon: 0 322 355 57 00

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