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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Getafe, deplasmanda Cadiz'e konuk olurken iki takım da 1'er puana razı oldu. Getafe'yi taşıyan isim ise Enes Ünal'dı. 39'da Ruben Sobrino'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Cadiz'e Enes Ünal 61'de penaltı golüyle yanıt verdi.

80'de Domingos Duarte'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Getafe, 82'de Ruben Alcaraz'ın penaltısıyla 2-1 öne geçti. Maçta 90+15'e gelindiğinde Getafe bir penaltı daha kazandı. Penaltıda topun başına geçen Enes Ünal attığı golle maça eşitliği getirirken skoru da 2-2 olarak ilan etti.

LaLiga'daki gol sayısını 12'ye yükselten Enes Ünal gol krallığı yarışında üç basamak birden tırmandı. Bu mücadele öncesinde 10 golle beşinci sırada bulunan milli futbolcu Joselu ve Karim Benzema'yı da geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Enes'in önünde ise 15 golle Robert Lewandowski bulunuyor.