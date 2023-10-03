ENFLASYON FARKI EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hesapla

ENFLASYON FARKI EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hesapla

Emekli maaş zammında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin iyileştirici adımlar atılacağının müjdesini verdi. Bu kapsamda gözler "Emekliye ek zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Öte yandan, Eylül ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ay rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı ve emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı tahminleri ile ilgili detaylar...

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.