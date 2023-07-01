ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon farkı, belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır.

Emekli maaşları altı ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.