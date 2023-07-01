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Enflasyon farkı nedir, ne demek? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Memur ve emekli maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Bu noktada gözler "Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama ile ilgili detaylar...

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  • Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama

    Kamu çalışanları ve emekliler her altı ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre zam alıyorlar. Temmuz ayı zam oranının açıklanmasına kısa bir süre kalmasıyla gözler maaşlara büyük etkisi olan enflasyon farkının ne olduğuna çevrildi. Peki, enflasyon farkı nedir, ne demek? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama

    ENFLASYON FARKI NEDİR?

    Enflasyon farkı, belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır. 

    Emekli maaşları altı ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.
  • Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama

    Ocak ayında ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor.
  • Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama

    ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

     

    a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
    b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere “enflasyon farkı” şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
  • Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz enflasyon farkı hesaplama

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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