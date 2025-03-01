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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Şubat enflasyon oranı beklenti ne yönde?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Şubat enflasyon oranı beklenti ne yönde?

        Şubat ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:14
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        TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde; geçen ay yüzde 2,65 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Öte yandan, AA Finans beklenti anketinde Şubat enflasyonunun yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer alacağı tahmin edildi. İşte, enflasyon verisi hakkında detaylar…

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        ENFLASYON ORANI 2025 ŞUBAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Bu ayın enflasyon oranı 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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        Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

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