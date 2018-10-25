Kredi fazilerinde yüzde 10 indirim

Ulukartal Holding A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek verdiğini açıkladı.

Ulukartal Holding iştiraki İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında müşterilerine uyguladığı kredi faiz oranını yüzde 10 indirdi. Ulukartal Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal; Ülke ekonomisinin kalkınma ivmesine hız katacak, millî birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek bu mücadeleyi desteklediklerini bildirdi. Ulukartal, “Kurulduğundan günümüze, Millî Ekonomiye katkı hususunda gereken tüm hassasiyeti ve özveriyi düstur edinmiş Ulukartal Holding ve Holding çatısı altındaki tüm şirketlerimiz ile enflasyonla mücadele programını destekliyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin kullandıracağı kredi faizlerinde, yıl sonuna kadar geçerli yüzde 10 indirim ile müşterilerimizin, Borsa İstanbul’da kote olmuş halka açık şirketlere yatırım yapmalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Aynı zamanda Sermaye Piyasalarımızı desteklemek suretiyle, Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur olarak gördüğümüz Milli Ekonomiye destek olmak istiyoruz. Faiz indirme kararımız, sektörümüzde öncü olma vizyonumuzun çok açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

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