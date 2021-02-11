Engelli aboneye elektrik 'İstisna'sı kriterleri

HABERTÜRK’ün, sektörden güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olanlar bu kapsama alınacak. Bu kişiler, sağlık kurulu raporunu bulundukları il ya da ilçedeki şehiriçi elektrik dağıtım şirketine (görevli tedarik şirketine) verecek. Aboneliğin, bu kişilerin üzerinde olması gerekiyor. Bu koşulları yerine getiren abonelerin, elektrik borçları da talepleri durumunda 4 ay taksitlendirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ŞEHİT YAKINLARI

65 yaş üstü vatandaşlar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ne yapacak? Uygulamadan yararlanabilmeleri için temel bir koşul bulunuyor. Elektrik aboneliğinin bu kişilerin üzerinde olması gerekiyor. Sektör kaynakları, gerek 65 yaş, gerekse de şehit aileleri ve muharip malul gazilere ilişkin dağıtım şirketlerinin sistemlerinde gerekli verilerin bulunduğunu belirterek, “Söz konusu aboneler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulamadan yararlanabilecek” dedi.