Haberler Gündem Engelli araç limiti 2024: Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak?

Engelli araç limiti artıyor! 2024 engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak? Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti yeni yılda değişecek. 2023 yılında 1 milyon 4 bin lira olan engelli araç üst limiti, 2024 yılında yeniden değerlendirilecek. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. İşte, 2024 engelli araç limiti... Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:48 facebook

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı netleşti. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu kapsamda gözler "Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 engelli araç limiti ile ilgili detaylar...

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2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.