Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücretin belli olmasının ardından engelli aylığı da netlik kazandı. Engelli maaşı 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan vatandaşlara üç aylık olarak ödenmektedir. Peki, "Engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 Yeni engelli maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...