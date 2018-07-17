Engelliler 3 aylık periyotlarla zam alıyorlar. Temmuz ayında engelli maaşlarına iki grup halinde zam yapıldı. Yüzde 40 - 69 arasında engelli olanlar ve yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ayrı miktarlarda zam yapıldı. Buna göre en yüksek engelli maaşı bin 951 liraya, en düşük enegelli maaşı ise bin 301 liraya ulaşmış oldu.

2018 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞLARI

Eengelli maaşları Temmuz ayında zamlandı. Ancak tüm engellilere aynı oranda zam yapıldı. Engelliler iki gruba ayrılarak zamma gidildi. İlk grup yüzde 40 - 69 arası engeli olanlar, ikinci grup ise yüzde yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar...

Yüzde 40 - 69 arası engelli olanların maaşları son zamla bin 301 lirya;

Yüzde 70 ve üzeri engelli olanların maaşları ise vin 951 liraya yükseldi.

ENGELLİ MAAŞINA NASIL BAŞVURULUYOR - NASIL ALINIYOR?

Engelli bireylerin engelli maaşı alabilmesi için; maddi durumunun kötü olması, bakıma muhtaç ve kimsesiz olması gerekiyor. Yani maddi durumu iyi olan engelliler engelli maaşı alamıyorlar. . 2022 aylığı olarak bilinmekte olan engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Engelli bireyler bağlı bulundukları SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Eksik evrağı bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.