Engellilerin destek eğitim ücretleri güncellendi

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandırılarak hazırlanan düzenleme kapsamında, engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için yapılacak destek eğitim giderlerinin hangi kısmının kamu bütçesinden karşılanacağı netleştirildi. Buna göre, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 engelli olduğu belirlenen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için ‘Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’ bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Düzenleme çerçevesinde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimine ilişkin bütçeden karşılanacak tutarlar, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitimde aylık 7 bin 748 lira, grup eğitiminde ise aylık 2 bin 168 lira olarak belirlendi. Bu tutarların üzerindeki bedelin ise ilgililer tarafından karşılanacağı bildirildi.

Tebliğde, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak haksız ödeme yapılmasına yol açılması halinde, ödenen tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği hüküm altına alındı. Ayrıca, bu tür fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince tekrarlanması durumunda kurum açma izinlerinin iptal edileceği kaydedildi.