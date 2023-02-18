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Enkazda 2 milyon dolar buldular! Asaletin fotoğrafı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilen itfaiyeciler, enkazdan çıkardıkları yaklaşık 2 milyon doları (38 milyon TL) polise teslim etti

Enkazda 2 milyon dolar buldular! Asaletin fotoğrafı! - Son dakika deprem haberleri
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AA

Gaziantep'te çöken Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan çıkardıkları bir kişinin yanında 2 milyon dolar (38 milyon TL) buldu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Parayı çıkarmaya başladıkları andan itibaren cep telefonlarıyla kamera kaydı alan ekipler, deste halindeki paraları da siyah bir valize doldurdu.

POLİSE TUTANAKLA TESLİM ETTİLER

AA'da yer alan habere göre itfaiyeciler, özel harekat ekipleri eşliğinde tek tek çıkardığı dolarları polise tutanak karşılığı teslim etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, bu tarz durumlarla çok karşılaştıklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren itfaiye ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"BULDUĞUMUZU EMNİYETE TESLİM EDERİZ"

"Bizler enkazda ilk olarak vatandaşın canını kurtarmaya çalıştık. Bu arada enkazda mallar da kaldı. Araçlar, ziynet eşyaları, para gibi değerli eşyalar bulundu. İtfaiyeci arkadaşlarımız, önce canları kurtardı ardından buldukları değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyorlar. Kent merkezinde çöken bir binada arkadaşlarımız tahmini olarak 2 milyon doları emniyete teslim ettiler. Bu, itfaiye personelinin ruh halini gösteriyor. Hem vatandaşın canının yanında hem de mallarını koruma altına alıyor. Böyle çok olay oluyor, bu yalnızca biri. Biz gördüğümüz eşyaların hepsini emniyete teslim ederiz. Gün, dayanışma ve birlik günüdür."

"BİZİM İÇİN SIRADAN BİR OLAY"

Parayı çıkaran müdahale amiri Galip Durdu, ilk olarak enkazdan kişileri canlı çıkarmaya uğraştıklarını, önceliklerinin de bu olduğunu belirtti.

Bu tarz olaylarla çok karşılaştıklarını dile getiren Durdu, "Enkaz altında kalan vatandaşların önce canını kurtardıktan sonra çıkan eşyaları emniyete teslim ettik. Aslında bu parayı bulmamız da bizim için sıradan bir olay" dedi.

İtfaiye eri Derde Bozgeyik ise arama çalışması sırasında bir oda bulduklarını ve buradan bir kişiyi çıkardıklarını anlattı.

"SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR"

Bu kişinin yanında para gördüklerini ifade eden Bozgeyik, "Şahsın yanında dolarlar vardı. Biz onları aldık, ekip amirimize ilettik. Sonra polis özel harekat ekipleri geldi olay yerine. Tutanak altında onlara teslim ettik. Orada çalışan herkes, bize sevgi gösterisinde bulundu." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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