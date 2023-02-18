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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Aleyna Ölmez enkazdan 248. saatte çıkmıştı! Güzel haber geldi! - Deprem Haberleri
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Enkazdan 248. saatte çıkmıştı! Aleyna'dan haber var!

Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Yakın zaman içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA: Aleyna Ölmez enkazdan 248. saatte çıkmıştı! Güzel haber geldi! - Deprem Haberleri
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DHA

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi´ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

DHA'da yer alan habere göre Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Başhekim Prof. Dr. Tanır Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"AKŞAM AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLADI"

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren yaklaşık 30 saat geçti, klinik olarak iyi. Dün geçirdiği operasyonla ilgili çok şükür bir sıkıntı olmadı. Akşam saatlerinden itibaren ağızdan beslenmeye başladı.

"SABAH KAHVALTISINI DA YAPTI"

Sabah 07.00 gibi kahvaltısını da yaptı. Bugün laboratuvar testlerinde düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilinç olarak moral olarak çok iyi hatta sabah televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

"YAKINDA TABURCU EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinden gelen 61 hastaları olduğunu aktaran Prof. Dr. Ünüvar ise "Aleyna sabah kahvaltı yaptı, konuştuk. Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuzu servise aldık. Yakın zaman içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Durumu çok ağır olan bir hastamız yok.

"53 HASTAMIZ VAR HEPSİ TEDAVİ SONRASI TABURCU OLACAK"

Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 hatamız var. Onların bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor ama durumları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarımız çok yakından takip ediyorlar. İnşallah hepsini sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de umut ediyoruz. Şu ana kadar bize gelip tedavi olup veya tedavi esnasında hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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