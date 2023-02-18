20 yaşındaki Burak: 11 kuzenimi kaybettim! Kıyameti yaşadık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: 20 yaşındaki Burak: 11 kuzenimi kaybettim! Kıyameti yaşadık!
ABONE OL

20 yaşındaki Burak: 11 kuzenimi kaybettim! Kıyameti yaşadık!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kayseri'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Gaziantep'ten gelen 20 yaşındaki Burak Uzar, "Çok zor şartlarda dışarıda kaldık. Sonraki olan depremde köyümüzde ayakta olan ev kalmadı. 11 tane kuzenimi kaybettim. Çok kötüydü. Biz orada kıyameti yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın" dedi

Son dakika haberleri: 20 yaşındaki Burak: 11 kuzenimi kaybettim! Kıyameti yaşadık!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çok sayıda depremzede Kayseri'ye getirildi.

"04.17'DE ÇOK ŞİDDETLİ BİR SES GELMEYE BAŞLADI"

DHA'da yer alan habere göre depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Depreme Gaziantep'te yakalanan üniversite öğrencisi Burak Uzar (20), "Kayseri'ye tahliye araçlarıyla geldik. Gece uyumuyordum. Telefonu bıraktım. Tam uykuya dalarken 04.17'de çok şiddetli bir ses gelmeye başladı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADAN KALKTIM"

Ne olduğunu anlamadan kalktım. Karşı binaya baktığımda sarsıntının şiddetli olduğunu fark ettim. Kendimizi direkt dışarı attık. Kar ve yağmur çok şiddetliydi. Bu şartlar altında çok zor imkanlarla dışarıda kaldık.

"BİZ ORADA KIYAMETİ YAŞADIK"

Sonraki olan depremde köyümüzde ayakta olan ev kalmadı. 11 tane kuzenimi kaybettim. Çok kötüydü. Biz orada kıyameti yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"KAFAMIZA TAŞ YAĞDI, BİZİM KÖY BİTTİ"

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Hülya Kuzgun (65) ise, "Kafamıza taş yağdı. Bizi buraya getirdiler. Enkazın altında iki cenazemiz kaldı. Çok kötü olaylar yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Bizi buraya komşumuz getirdi. Bizim köy bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimizin üstüne kaya indi. Hala o şoku atlatamıyoruz" dedi.

"5 YEĞENİM HAYATINI KAYBETTİ"

Depreme Gaziantep'te 2 katlı binada yakalanan Songül Demir (57) de "Deprem olduğu an dışarı çıktık. Çok kötüydü. Köyümüze gittik. Köyümüzde hiç ev kalmadı. Çok fazla cenazemiz var. Kahramanmaraş'ta da 5 tane yeğenimi kaybettim. Evimizin ne halde olduğunu bilmiyoruz. Çıkıp buraya geldik. Hafif bir tıkırtıda deprem oluyor sanıyorum. Yine aynı korkuyu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 TANE CENAZEMİZ VAR"

Kahramanmaraş'ın Çevrepınar köyünden gelen 12'nci sınıf öğrencisi İsmail Kuzgun ise şöyle konuştu: "Deprem anı çok kötü bir andı. Köyümüzde kayalar çok olduğu için ve fay hattı da köyümüzden geçtiği için birkaç ev yok oldu. 2 tane de cenazemiz var. Evimizin şu anda içine girilmiyor. Kayseri'ye 3 gün önce geldik. Kahramanmaraş'ta bir süre dışarıda kaldık. Ateş yaktık. Kar yağıyordu. Sonra Kayseri'yi düşündük ve buraya geldik. Artçı sarsıntılar köyümüzde devam ediyordu. Artçı sarsıntılardan dolayı birkaç kaya daha yuvarlandı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KUZEY ANADOLU FAY HATTI | Türkiye Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi ilçelerden geçiyor ve nerelerden geçer? Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindeki iller
GÜNDEM Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki iller ve ilçeler
Son dakika: Hatay'da enkazlar kaldırılıyor! O alana boşaltılıyor -Güncel haberler
GÜNDEM Hatay'da enkazlar kaldırılıyor! O alana boşaltılıyor
Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl yapılır? AFAD açıkladı!
GÜNDEM Ahır, iş yeri ve konut yapımı için borçlandırma nasıl ...
Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde depremden sonra 3 ev kaldı -Güncel haberler
GÜNDEM 55 haneden 3'ü kaldı! Bir köy yok oldu
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'ten son dakika açıklaması! 2022-2023 Üniversite bahar dönemi hibrit eğitim ve uzaktan eğitim olacak mı?
GÜNDEM YÖK Başkanı'ndan tarih açıklaması: Üniversiteler ne ...
Enkazda 2 milyon dolar buldular! Asaletin fotoğrafı! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Enkazda 2 milyon dolar buldular! Asaletin fotoğrafı!
Son dakika: Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı
GÜNDEM Adana'da yıkılan binalarla ilgili 13 tutuklama
SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Şubat 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor!
Deprem bölgesinde hasarlı bina sayısı kaç? | İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı! Depremdeki hasarlı bina sayısı - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina ...
DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 18 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? Deprem güncel haberler
GÜNDEM 11 ili vuran depremde ölü ve yaralı sayıları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.