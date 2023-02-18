İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Deprem bölgesinde hasarlı bina sayısı kaç? | İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı! Depremdeki hasarlı bina sayısı - Son dakika deprem haberleri
ABONE OL

İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesinde 684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bakan Kurum, 90 bin 609 binada bulunan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi

Deprem bölgesinde hasarlı bina sayısı kaç? | İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı! Depremdeki hasarlı bina sayısı - Son dakika deprem haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'yi sarsan ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Pazarcık ile Elbistan depremlerinin ardından 11 kentte, on binlerce canımızı kaybettik.

BAKAN KURUM AÇIKLAMADA BULUNDU

Can kayıplarımızın yanı sıra birçok bina yıkıma uğradı ve enkaz haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI: 90 BİN 609

Deprem bölgesinde 684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bakan Kurum, 90 bin 609 binada bulunan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"7 BİN 328 UZMANIMIZLA İNCELEDİK"

Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7 bin 328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü inceledik, bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLGİ ALABİLİRLER"

Bu kapsamda 3 milyon konutun 2 milyon 700 binini de bütün iller için az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yapmış olduk. Yine Gaziantep genelinde 34 bin 961 bağımsız bölümden oluşan 14 bin 341 binanın da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Kalan hasarsız ve az hasarlı konutlarımız, orta hasarlı konutlarımıza ilişkin e-devlet üzerinden vatandaşlarımız detaylı her türlü bilgiye ulaşabilirler."

"TAŞINMA SÜRECİNİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Bakan Kurum, binalardan eşya alınma sürecine ilişkin olarak da vatandaşa uyarıda bulunduklarını söyleyerek, "Eşya taşımak isteyen vatandaşımıza zaten AFAD'dan biz gerekli her türlü desteği ilk günden itibaren veriyoruz. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, UMKE'mizle, tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız ve taşınma sürecini de beraber yöneteceğiz. Acılarımızı paylaşacağız, burada biz başka acılar yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Eşya taşınma sürecinin valilikler kanalıyla yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kurum, bazı binaların eşya alınamayacak kadar ağır hasarlı olduğunu aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Şubat 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile Az önde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor!
DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM | 18 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM 11 ili vuran depremde ölü ve yaralı sayıları ...
Hava durumu İstanbul: Deprem bölgesi ve illerimizde hava durumu raporu! Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün nasıl?
GÜNDEM Deprem bölgesi ve illerimizde hava durumu!
Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
GÜNDEM Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü
GÜNDEM Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü
Kütahya'da oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 yaralı
GÜNDEM Oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 ağır yaralı
Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl başvuru yapılır ve kimler yararlanabilir?
GÜNDEM Afetzede Barınma Desteği nedir?
Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
TÜRKİYE FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Uzman isim açıkladı! Bu ilçeler fay hattı üzerinde bulunuyor! Fay hattı üzerinde bulunan ilçeler hangileri?
GÜNDEM Uzman isim açıkladı: Bu ilçeler fay hattı üzerinde!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 102 ülke yardım talebinde bulundu
GÜNDEM "102 ülke yardım talebinde bulundu"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.