Deprem bölgesindeki yeni dolandırıcılık! Gönüllü yardımseverleri kandırdı! Sahte doktor!

Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenen bir operasyon, deprem bölgesinde yeni bir dolandırıcılık yöntemini de ortaya çıkarttı.

"İLAÇ PARASI DİYE 3 BİN TL ALDI"

Maltepe İlçe Cumhuriyet Polis Merkezine giden yazılım mühendisi M.F.Y. (26), kendisinin, yaşanan deprem nedeniyle depremzedelere yardım etmek için Hatay’a gittiğini belirterek, “Bölgede depremzedelere ve bize kendini doktor olarak tanıtan biri vardı. İlaç parası adı altından benden 3 bin lira para ve cep telefonumu aldı. Sonra ortalardan kayboldu” diyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hatay'da kendini doktor olarak tanıtan kişinin 29 yaşındaki N.E. olduğu saptandı.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Yapılan araştırma ve incelemede N.E.’nin doktor olmadığı, bölgede kendini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Polisin ulaştığı bilgilere göre dolandırıcının deprem bölgesinde kendini doktor olarak tanıtıp, önce çevreye güven verdiği, daha sonra ise tuzağına düşürdüğü mağdurlardan aldığı parayla ortadan kaybolduğu öğrenildi.

8 BİN 650 TL VE CEP TELEFONUYLA YAKALANDI

Dolandırıcı olduğu belirlenen şüphelinin kaldığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla sahte doktor N.E. yakalandı. Yapılan araştırmada sahte doktor sıfatıyla Hatay’da 3 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Üzerinde mağdur kişilere ait 8 bin 650 TL ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

40 ADET SUÇ DOSYASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması yapılan dolandırıcının, 34 tane nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 40 adet suç dosyası kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca hakkında bir adet ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma” suçundan aranması çıktı.

SAHTE DOKTOR MUAYENE FOTOĞRAFLARI

Sahte doktorun incelenen cep telefonundan, depremzedelere sözde ‘doktor’ olarak müdahale ederken fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde elinde eldivenle, bir depremzedenin ayaklarını kontrol ediyor. Bir diğer fotoğrafta ise kurulan çadır içinde depremzedelerin yanında görülüyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tahkikatın ardından adliyeye gönderilen sahte doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.