EPDK, 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre; yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı. Böylelikle tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleniyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran arttırılırken zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacak.

Yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındı. Orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirilirken, orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi. Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacak.