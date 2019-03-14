EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 10 şirkete üretim lisansı verilirken, 1 firmanın üretim lisansı iptal edildi ve 2 şirketin lisansı sona erdirildi.

Doğal gaz piyasasında 3 firmaya doğal gaz ihracat lisansı, LPG piyasasında da 3 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi. 1 firmanın ise LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete madeni yağ lisansı, 1 firmaya da iletim lisansı verildi.

Öte yandan 2 şirketin LPG dağıtıcı lisansı yeniden yürürlük kazandı.