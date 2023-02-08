EPDK: Akaryakıtta stok sorunu yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

EPDK: Akaryakıtta stok sorunu yok

Deprem bölgesine 15.3 milyon litre akaryakıt teslim edildiğini bildiren EPDK "Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin’deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay’daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir" açıklamasında bulundu

EPDK: Akaryakıtta stok sorunu yok
HABERTURK.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) deprem bölgesinde akaryakıt ikmalinde bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Ocak 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin; Doğu, Güney Doğu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için bütün sektör temsilcilerimiz azami gayret göstermektedir. Bu süreç; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere AFAD, PETDER ve bölgede hizmet veren bayiler ile etkin bir işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Hatırlanacağı üzere depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurumumuz; akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımları atmış ve mevzuata yönelik bütün kısıtları kaldırmıştır. Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam yüzde yüzün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır.

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebi ile kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşanmakla birlikte akaryakıt taşıyan tankerlerin büyük çoğunluğu hedefine ulaşmayı başarmıştır, ulaşamayanlar ise yolların açılması ile hızla ikmal işlemini tamamlamaktadır.
Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon lt olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir."

'BAYİLERİMİZ TAM KAPASİTE İLE İKMAL YAPABİLMEKTEDİR'

"Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin’deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay’daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir.

Başta PETDER ve sahada görev yapan bayilerimiz ile birlikte Enerji Bakanlığımız ve AFAD’ın koordinasyonunda tek bir vatandaşımızın dahi akaryakıt sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EPDK: Deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alındı
ENERJİ 'Akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması tedbir alındı'
BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatayda doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor
ENERJİ BOTAŞ, onarım çalışmalarını sürdürüyor
PÜİS Başkanı Okumuş, depremden etkilenen bölgelerde akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi
ENERJİ "Akaryakıt sıkıntısı yaşanmıyor"
"Bazı akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bitti"
ENERJİ "Bazı istasyonlarda talep nedeniyle yakıt bitti"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depreme ilişkin Adana'da açıklama yaptı
ENERJİ "Elektrik ve gaz hatlarında hasar var"
BOTAŞ: Üç ile Doğalgaz akışı durduruldu
ENERJİ BOTAŞ: Doğalgaz akışı durduruldu
Rus petrol ürünlerine tavan fiyat başladı
ENERJİ Rus petrol ürünlerine tavan fiyat başladı
G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama
ENERJİ G7 ve Avustralya'dan Rus petrolüne tavan fiyat
Motorine bir indirim daha geldi
ENERJİ Motorine bir indirim daha geldi
Motorine indirim geldi
ENERJİ Motorine indirim geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.