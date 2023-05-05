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Haberler Enerji EPDK Başkanı Yılmaz: '40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak'
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EPDK Başkanı Yılmaz: 'Bedelsiz doğal gaz faturası ile 40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bedelsiz doğal gaz faturası uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. 24 Nisan 2023 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek" dedi

EPDK Başkanı Yılmaz: '40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak'
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ücretsiz doğal gaz kararına ilişkin belirlenen usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğal gaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüketicilerin müsterih olması gerektiğine işaret ederek, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Hep birlikte bir rüyanın gerçekleşmesine şahit oluyoruz. Ancak yolun daha çok başındayız. Yerli doğal gaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak. Türkiye'nin enerjide bir ticaret merkezi, küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" ifadesini kullandı.

'DAĞITIM ŞİRKETLERİ GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEK'

Dağıtım şirketlerinin gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlara hizmet vereceğini aktaran Yılmaz,"19,7 milyon doğal gaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun" bilgisini verdi.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutarın fatura üzerinde 0 (sıfır) lira olarak gösterileceği kaydedildi.

24 Nisan 2023 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturaların iptal edileceği ve varsa fazladan tahsil edilen tutarların aboneye iade edileceği anlatılan açıklamada, "Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin 30 günlük kısmının Bakanlık bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

1 MAYIS'A KADAR OLAN TÜKETİMİN 25 METREKÜPÜNE KADAR İNDİRİM

24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar tahakkuk ettirilecek ilk bedelsiz faturayı müteakip 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 metreküpe kadar olan kısmı için indirim tutarının hesaplanacağı ve hesaplanan indirim tutarının toplam fatura tutarından düşüleceği bildirilerek, "Yapılacak hesaplamalarda, doğal gaz tüketiminden indirilecek 25 metreküpe kadar olan kısım 'her bir sayaç esas alınarak' belirlenecek. Faturalandırma dönemi içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 metreküpe ulaşmaması halinde 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemlerde indirime konu edilmeyecek" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğal gaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmının tüketim miktarından indirileceği vurgulandı.

Merkezi sistem binalardaki bireysel abonelerin kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacağı anlatılan açıklamada, "Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 metreküp ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Bu tüketime tekabül eden sistem kullanım bedelleri ile diğer tutarlar merkezi ısıtma sistemi müşterisine tahakkuk ettirilecek faturada indirime konu edilecek. Merkezi sistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. Örneğin 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik (mutfak ve/veya şofben için) varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak" bilgisi paylaşıldı.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ KULLANANIN HESABINA 'ALACAK' OLARAK YANSITILACAK

Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarının abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacağı ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartlarına kredi yükleneceğinin bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ön ödemeli sayaç kullanan merkezi ısıtma sistemi müşterilerine alacak olarak yansıtılan miktar veya tutarın tümü tüketici tarafından yapılacak ilk doğal gaz kredisi alım işleminde, dağıtım şirketi tarafından bedelsiz kredi olarak yüklenecek. Dağıtım şirketleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar, bu 'Usul ve Esaslar' kapsamındaki abonelerinden mekanik sayaç kullananlar için en az bir kere fatura düzenlemekle ve ön ödemeli sayaç kullananlar için en az bir kere okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak. Dağıtım şirketleri 1 Mayıs 2024'e kadar, ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir kere okumakla ve okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak."

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