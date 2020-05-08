Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında milyonlarca vatandaş, günlerdir evlerinden çıkmıyor. Aileler, salgın öncesine göre evde daha çok zaman geçirdikleri için elektrik ve gaz tüketimleri arttı. Faturalar da belli bir miktar yükseldi.

Bu süreçte önemli bir gelişme yaşandı. EPDK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı. Kurum, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne işaret ederek, yönetmelik gereğince faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla süreyi kapsayamayacağını, İGDAŞ’ın 40-45 günlük fatura kestiğini duyurdu. EPDK, İGDAŞ’a yazdığı yazıda, “mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun hale getirilmesini” istedi.

DİĞER GAZ ŞİRKETLERİ DE YAKIN MARKAJDA

Kurum, diğer şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerini de “süre” yönünden fatura markajına aldı. Aboneler de EPDK’ya, çok sayıda fatura şikayeti iletiyor. Bu faturalar gerek tutar, gerek süre yönünden tek tek inceleniyor.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün konuya ilişkin sorusu üzerine, salgın döneminin sahada yarattığı “olağanüstü” koşullara işaret ederek, sokağa çıkma yasağı, (hastalık, izin gibi) tüketimi okuyacak yeterli personel bulunmaması, yer yer vatandaşların tüketimin ölçülmesine izin vermemesi nedeniyle diğer bazı dağıtım şirketlerinin de 35 günü aşan sürelerde fatura düzenlemiş olabileceğine işaret etti.