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Haberler Enerji EPDK'dan petrol ve LPG piyasaları için yeni karar
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EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

EPDK'dan petrol ve LPG piyasaları için yeni karar
AA

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

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