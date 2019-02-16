Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için “YEKA” modeli geliştirdi. 1000 megavat düzeyinde milyarlarca dolarlık yatırım için ihaleler açıldı. Bu ihalelerden bir bölümü sonuçlandı. Şirketler, önlisans aldı ve yatırım için kolları sıvadı.

Bu yatırımlarda istenen hıza tam olarak ulaşılamadı. Bazı şirketlerde, ortaklık yapısının değişmesine yönelik girişimler de yatırım hızını düşürdü.

İhaleleri alan şirketlerin, yeni ortaklarla yollarına devam etmesini mevzuat engelliyordu. Sorun, enerji yönetimine aktarıldı. EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne takılan güneş ve rüzgar yatırımlarının önünü açacak bir değişiklik yaptı. EPDK’nın yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre “YEKA” olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde pay devri yasağı kaldırıldı. Ön lisans sahibi şirketler, ortaklık yapısını değiştirebilecek; pay devri yapabilecek. Bu esnetme adımı, yalnızca YEKA projeleri için atıldı. Diğer santral projelerinde önlisans aşamasında hisse devri yasağı sürüyor.