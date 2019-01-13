EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 14 üretim, 2 tedarik ve 2 de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı tahsis edilirken, 5 tedarik, 2 üretim lisansı ise sonlandırıldı.

Doğal gaz piyasasında 2 spot LNG ithalat ve 2 spot LNG ihracat lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı ve bir şirketin de depolama lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, bir ihrakiye teslimi lisansı ve bir şirkete de iletim lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise bir LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 2 LPG dağıtıcı lisansı ve bir LPG depolama lisansı sonlandırıldı.

Böylece sektörde farklı piyasalarda toplam 28 lisans tahsisi gerçekleşirken, 12 lisans sona erdirilmiş oldu.

EPDK tarafından ayrıca, 2 şirketin de LPG dağıtıcı lisansları iptal edildi.

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