Epic Games ücretsiz oyun kampanyasının 12. günü... 24 saat boyunca ücretsiz indirip kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun ise Stranded Deep oldu. Böylece sızıntı listesinde doğru tahmin edilen oyun sayısı 11’e çıktı.

STRANDED DEEP KONUSU

Stranded Deep oyununun konusu, pasifik okyanusu üzerinde bilinmeyen bir sebeple uçağın düşmesi üzerine oyuncu hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Oyuncu oyunda çeşitli yönlendirmeler sonucunda çeşitli eşyalar yaparak ve geliştirerek yaşamını ada üzerinde sürdürmeye çalışmaktadır. Keşfe dayalı oyunda ekipman yaratmak için kısıtlı kaynakları verimli kullanmak gerekmektedir. Oyun hayatta kalma stratejisine dayalıdır ve oyun gece gündüz döngüsüne sahiptir.

Karakterin taşıyabileceği malzemeler sınırlı olması sebebiyle verilen göreve uygun materyaller toplamak gerekmektedir. Bu materyalleri batık gemilerden, çeşitli adalardan ve denizin içinden bulunabilmektedir. Oyun içerisindeki zaman ve sağlık durumu karakterin kolundaki saat yardımı ile görülebilmektedir. Oyun döngüsü çeşitli kaynaklar bularak onlardan yeni eşyalar üretmek üzerinedir. Oyuncu, oyunda bir nevi kendi dünyasını istediği gibi şekillendirmektedir.

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