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Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu nedir? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi

Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu Stranded Deep oldu. Epic Games 17 Aralık 2020 tarihinde başladığı ücretsiz oyun hediyelerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Peki Epic Games ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games ücretsiz oyunlar listesi...

Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu nedir? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi

Epic Games ücretsiz oyun kampanyasının 12. günü... 24 saat boyunca ücretsiz indirip kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun ise Stranded Deep oldu. Böylece sızıntı listesinde doğru tahmin edilen oyun sayısı 11’e çıktı.

STRANDED DEEP KONUSU

Stranded Deep oyununun konusu, pasifik okyanusu üzerinde bilinmeyen bir sebeple uçağın düşmesi üzerine oyuncu hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Oyuncu oyunda çeşitli yönlendirmeler sonucunda çeşitli eşyalar yaparak ve geliştirerek yaşamını ada üzerinde sürdürmeye çalışmaktadır. Keşfe dayalı oyunda ekipman yaratmak için kısıtlı kaynakları verimli kullanmak gerekmektedir. Oyun hayatta kalma stratejisine dayalıdır ve oyun gece gündüz döngüsüne sahiptir.
Karakterin taşıyabileceği malzemeler sınırlı olması sebebiyle verilen göreve uygun materyaller toplamak gerekmektedir. Bu materyalleri batık gemilerden, çeşitli adalardan ve denizin içinden bulunabilmektedir. Oyun içerisindeki zaman ve sağlık durumu karakterin kolundaki saat yardımı ile görülebilmektedir. Oyun döngüsü çeşitli kaynaklar bularak onlardan yeni eşyalar üretmek üzerinedir. Oyuncu, oyunda bir nevi kendi dünyasını istediği gibi şekillendirmektedir.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside

25 Aralık ücretsiz oyunu: Darkest Dungeon

26 Aralık ücretsiz oyunu: My Time At Port

27 Aralık ücretsiz oyunu: Night In The Woods

28 Aralık ücretsiz oyunu: Stranded Deep

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