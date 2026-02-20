Canlı
        Epstein'in, adasının yakınlarındaki federal personelle 'menfaat ilişkisi' kurduğu ortaya çıktı

        Epstein'in, adasının yakınlarındaki federal personelle 'menfaat ilişkisi' kurduğu ortaya çıktı

        ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, özel adası yakınlarında görevli bazı Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) personeliyle menfaat ilişkisi kurduğu belirtildi.

        Giriş: 20.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:05
        Epstein, adasının yakınındaki federallerle menfaat ilişkisi kurmuş
        The New York Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

        Belgelere göre, Epstein 2008-2016 yıllarında, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" adası yakınlarındaki St. Thomas'ta görevli bazı CBP personeliyle "menfaat ilişkisi" kurdu.

        Epstein, adaya giriş çıkışı kontrol eden bazı CBP personeline yiyecek, helikopter gezileri ve finansal tavsiye gibi imkanlar sağladı. Bunun karşılığında ise Epstein'in, kontrollerden "hızlı geçmesi" ve "sorunlarının çözülmesi" sağlandı.

        Kayıtlara göre Epstein'in 2019'da ölmesinin ardından bu durum soruşturma konusu da olurken soruşturmanın nasıl sonuçlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        Belgeler, Epstein'in personelle "arkadaşlık ilişkisi" kurduğuna işaret ediyor

        Belgelerde, Carol Montgomery isimli bir CBP personelinin, Epstein'den tavsiye ve finansal destek istediği de görülüyor.

        Montgomery'nin, Epstein hakkında medyada çıkan haberlerin ardından kendisine gönderdiği e-postada, "Başını dik tut ve seni çok önemsediğimi bil." yazdığı aktarılıyor.

        Diğer belgelerde ise Epstein'in CBP personeline yeni bilgisayarlar hediye etmek istediği yer alırken söz konusu personeli adasında öğle yemeğine de davet ettiği ortaya çıktı.

        Epstein'in ayrıca, bazı personeli helikopterle geziye çıkardığı ve bir personeli ise adadaki ziyaretçilerine müzik aleti çalması için tuttuğu belirtildi.

        Epstein'in bir çalışanının gönderdiği e-postada ise "(CBP memuru) Sizi arkadaşı olarak gördüğü için ücret istemediğini söyledi ama ona bir şey vermek isterseniz memnuniyetle karşılar." ifadelerini kullandığı görüldü.

        Jeffrey Epstein olayı

        18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

