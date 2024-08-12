Kale'de yağlı güreş tutmadı, er meydanına artık boğalar çıkacak Denizli'nin Kale ilçesinde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Başkan Erkan Hayla, ilçede daha önce yapılan yağlı güreşlerin ekonomik bir getiri sağlamadığını, bu nedenle de boğa güreşlerini teşvik etmeye karar verdiklerini belirtti

Anadolu Ajansı Giriş: 12.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:28 facebook

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