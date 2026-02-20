Erasmus Şartları Nelerdir? Erasmus Yapmak İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı?

Avrupa Birliği destekli bir değişim programı olan Erasmus, üniversite öğrencilerine belirli bir süre başka bir ülkede eğitim alma veya staj yapma imkanı sunuyor. Türkiye’de pek çok devlet ve vakıf üniversitesi bu programa dahil. Öğrenciler genellikle bir ya da iki dönem boyunca anlaşmalı üniversitelerde eğitim görüyor. Başvurular üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofisleri üzerinden yürütülüyor. Süreçte hem akademik ortalama hem de yabancı dil puanı dikkate alınıyor. Peki, Erasmus nasıl yapılır?

ERASMUS NEDİR?

Erasmus nedir sorusuna en sade haliyle, yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve personel değişimini destekleyen uluslararası bir program yanıtı verilebilir. Program sayesinde öğrenciler farklı bir ülkede eğitim sistemini deneyimleme, kültürel etkileşim kurma ve yabancı dil pratiği yapma fırsatı elde ediyor. Erasmus yalnızca ders alma sürecinden ibaret değil; aynı zamanda staj hareketliliğini de kapsıyor. Bu sayede öğrenciler yurt dışındaki kurum ve şirketlerde mesleki deneyim kazanabiliyor. Katılım süresi genellikle 3 ila 12 ay arasında değişiyor.

ERASMUS ŞARTLARI NELERDİR?

Erasmus şartları nelerdir sorusunun yanıtı üniversitelere göre küçük farklılıklar gösterse de temel kriterler benzerlik taşıyor. Öncelikle öğrencinin örgün öğretim programına kayıtlı olması gerekiyor. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler genellikle başvuru yapamıyor. Lisans öğrencileri için en az ikinci sınıfta okuma şartı aranıyor. Akademik ortalama alt sınırı çoğu üniversitede 4 üzerinden en az 2.20 olarak belirleniyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise bu sınır genellikle 2.50 seviyesinde uygulanıyor. Disiplin cezası almamış olmak ve daha önce aynı kademede uzun süreli Erasmus hareketliliğinden yararlanmamış olmak da şartlar arasında yer alıyor.

ERASMUS NASIL YAPILIR? Erasmus nasıl yapılır sorusunun yanıtı başvuru takvimini takip etmekle başlıyor. Öncelikle üniversitenin duyurduğu tarihler arasında online başvuru yapılıyor. Ardından yabancı dil sınavına giriliyor ve yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Seçilen öğrenciler karşı üniversiteye aday gösteriliyor. Kabul mektubu alındıktan sonra ders eşleştirme süreci başlıyor. Vize işlemleri ve konaklama ayarlamaları tamamlandığında öğrenciler yurt dışı eğitimine adım atıyor. ERASMUS YAPMAK İÇİN NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI? Erasmus yapmak için not ortalaması kaç olmalı sorusu başvuru dönemlerinde öne çıkıyor. Asgari ortalama 2.20 olsa da, kontenjan sınırlı olduğu için daha yüksek ortalamaya sahip öğrenciler avantaj elde ediyor. Değerlendirme yalnızca not ortalamasına göre yapılmıyor. Akademik başarı puanı ile yabancı dil puanı belirli oranlarda birleştirilerek yerleştirme puanı hesaplanıyor. Bu nedenle ortalamanın yüksek olması önemli fakat tek başına yeterli değil. Özellikle popüler ülkeler ve üniversiteler için rekabet daha yoğun yaşanıyor. ERASMUS YAPMAK İÇİN SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR? Erasmus yapmak için sınavdan kaç puan almak gerekir sorusu yabancı dil aşamasını işaret ediyor. Üniversiteler genellikle kendi yabancı dil sınavlarını düzenliyor veya uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını kabul ediyor. Alt baraj çoğu kurumda 100 üzerinden en az 50 ya da 60 puan olarak uygulanıyor. Ancak yerleştirme puanı hesaplanırken dil notunun etkisi yüksek olduğu için daha iyi bir sonuç avantaj sağlıyor. İngilizce dışında Almanca, Fransızca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlara başvuracak öğrenciler için ilgili dilde yeterlilik aranıyor.