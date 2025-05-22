Eray Yazgan: Organizasyonlarımız iki gün sürecek

Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Yenikapı’da iki gün sürecek etkinlik planladıklarını söyleyen Yazgan, "Kupayı Yenikapı'da alacağız. Federasyon yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Federasyon yetkilileri bize takdim edecek. Yenikapı organizasyonlarımız iki gün sürecek. Özel olarak üretilen bir sahne yapıyoruz. Fanzone yapacağız. Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren organizasyona başlayacağız, ilk gün 22.00'ye kadar devam edecek. Taraftarlarımız, saat 19.00’da Göztepe - Galatasaray maçını toplu şekilde izleyebilecek. GSPlus uygulaması olanlar bu alana gelebilecek. GSPlus Premium abonelik için de ön tarafta 30 bin kişilik alan yaptık. Konserler olacak. GS Store çadırları olacak. Pazar günü oyuncular, Galatasaray Lisesi'nden çıkacak. Saat 17.30-18.00'da çıkmasını planlıyoruz. Üst açık otobüs bekleyecek. Daha sonra Sarayburnu'nda tekne bekleyecek. Oyuncular, aileleriyle birlikte boğaz turundan sonra Yenikapı'ya gelecek. Etkinlik 19.05'te başlayacak. 16.00'da kapılar açılacak. Galatasaraylı, Galatasaraylı olmayan sanatçılar çıkmak istedi. 27 sanatçı çıkmak istedi. Saat 21.00 gibi kupa seremonisine geçmeyi planlıyoruz. 5 yıldızlı bir sahne yapılacak. Localar ücretli olacak" diye konuştu.