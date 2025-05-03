Erbaaspor - Serik Belediyespor: 0-6 (MAÇ SONUCU) TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, 34. ve son hafta maçında konuk olduğu Erbaaspor'u 6-0 mağlup etti. Serik Belediye bu sonuçla sezonu 74 puanla şampiyon tamamladı ve adını 1. Lig'e yazdırdı.

Habertürk Giriş: 03.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:43 facebook

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