Erciyes 2 milyona ev sahipliği yaptı

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, devam eden sezonda, yaklaşık 5 ayda 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
AA'nın haberine göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e ilgi her geçen yıl artıyor.
Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, modern yapılarıyla yerli ve yabancı kayak severlere hizmet sunan Erciyes'te, 2018-2019 kayak sezonu devam ediyor.
Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlere, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakçıların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında vakit geçirmek isteyen günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kayak merkezinde sadece kış sporları yapılmadığını, halkın ilgisini çekecek, kentte sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler de organize ettiklerini söyledi.
Sezon boyunca pistlerin tamamının açık kaldığını, zaman zaman etkili tipinin dahi kayakseverlere engel olamadığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:
"Toplam ziyaretçi sayısında 2 milyonu aştık. Erciyes'e kayakçıların yanı sıra hafta içi veya hafta sonu ailesiyle zaman geçirmek için gelenler var. Kayakçı sayısında da 200 bini aştık. Sezon son zamanlarda yağan kar nedeniyle biraz uzadı. Sezon sonunda bu sayının artacağını düşünüyorum.
Erciyes'e en çok ziyaretçi Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'ya bir hafta önce fuar için gittiğimizde bunu orada da gözlemledik, Erciyes ve Kayseri, bu ülkede bilinir bir destinasyon haline geldi. Oteldeki konaklamalara, charter seferlerine baktığımızda Ukraynalı sayısı fazla."
Cıngı, aylar öncesinden otel rezervasyonlarını yaptıran ziyaretçilerin Erciyes'te kayağa doyduğunu ve keyifli anlar yaşadığını ifade etti.
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