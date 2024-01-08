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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Bingöl Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkanı adayı olan Erdal Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...