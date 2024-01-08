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        Haberler Gündem Erdal Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Bingöl Belediye başkanı adayı Erdal Arıkan hangi görevdeydi? Erdal Arıkan hayatı ve siyasi geçmişi

        AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı olan Erdal Arıkan kimdir?

        31 Mart günü yapılacak yerel seçimler ile Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 26 ilin adaylarından biri de Erdal Arıkan oldu. Arıkan, Bingöl Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu. Peki, Erdal Arıkan kimdir ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:45
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        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Bingöl Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkanı adayı olan Erdal Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...

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        BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM OLDU?

        31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı oldu.

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        ERDAL ARIKAN KİMDİR?

        Erdal Arıkan, 1970 Bingöl’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl’de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

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        ERDAL ARIKAN HAYATI VE SİYASİ GEÇMİŞİ

        1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.

        31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!

        AK PARTİ 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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